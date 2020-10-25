أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن بطولة كأس مصر للموسم الحالي سيتم استئنافها والانتهاء منها بعد التوقف الدولي في شهر نوفمبر المقبل.
قال المصدر إن البطولة سيتم استئنافها يوم 20 أو 21 نوفمبر على أقصى تقدير،حتى يتسنى للاتحاد الانتهاء منها بالكامل، حيث يتبقى فيها عدد قليل من المباريات.
وتابع، أن ما تردد عن إقامة لقاء الأهلي مع أبو قير للأسمدة في ربعالنهائي نهاية يوم 27 أكتوبر الجاري أمر عارٍ من الصحة ولا يوجد أي نية لذلك.
ويتبقى في كأس مصر مواجهتا الأهلي مع أبو قير والزمالك مع إف سي مصر في ربع النهائي، ويلتقي الأهلي حال فوزه مع الاتحاد السكندري، بينما يلتقي الزمالك حال فوزه مع طلائع الجيش.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة: استئناف بطولة كأس مصر بعد التوقف الدولي في نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.