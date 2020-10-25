اتحاد الكرة: استئناف بطولة كأس مصر بعد التوقف الدولي في نوفمبر

أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن بطولة كأس مصر للموسم الحالي سيتم استئنافها والانتهاء منها بعد التوقف الدولي في شهر نوفمبر المقبل.

قال المصدر إن البطولة سيتم استئنافها يوم 20 أو 21 نوفمبر على أقصى تقدير،

حتى يتسنى للاتحاد الانتهاء منها بالكامل، حيث يتبقى فيها عدد قليل من المباريات.

وتابع، أن ما تردد عن إقامة لقاء الأهلي مع أبو قير للأسمدة في ربع

النهائي نهاية يوم 27 أكتوبر الجاري أمر عارٍ من الصحة ولا يوجد أي نية لذلك.

ويتبقى في كأس مصر مواجهتا الأهلي مع أبو قير والزمالك مع إف سي مصر في ربع النهائي، ويلتقي الأهلي حال فوزه مع الاتحاد السكندري، بينما يلتقي الزمالك حال فوزه مع طلائع الجيش.