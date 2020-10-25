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شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مؤثرة من رونالدو لأسطورة الفنون القتالية نور محمدوف بعد إعلان اعتزاله والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن بطل الفنون القتالية المختلطة الروسي حبيب نور محمدوف اعتزاله مساء السبت، وذلك عقب حفاظه على لقب بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة، إثر فوزه على الأمريكي جاستن غايتج.
وانتابت اللاعب حالة من البكاء الشديد عقب المباراة، قائلًا: «إنه آخر نزال.. كنت مترددًا في أن أخوضه لكنه حلم أبي».
ومن جانبه، هنأ البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، حبيب محمدوف باللقب، ونشر صورة للاعب على «إنستجرام» مكتوب عليها: «مبروك أخ.. والدك فخور بك».
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