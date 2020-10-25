شكرا لقرائتكم الجبلاية تقرر إقامة مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة بالكأس نهاية نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة علي إقامة مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة نهاية شهر نوفمبر المقبل في دور الـ8 لمسابقة كأس مصر للموسم الجاري 2019 / 2020 ،وتحديدا أحد أيام 21 أو 22 نوفمبر عقب انتهاء التوقف الدولي للمنتخبات في الفترة من 9 إلي 17 نوفمبر.

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تأهلت أندية الأهلى والزمالك ونادى مصر وأبو قير للأسمدة وطلائع الجيش والاتحاد السكندرى ، للادوار النهائية بمسابقة كأس مصر، حيث يواجه الزمالك فريق مصر في دور ال٨ بينما تأهل طلائع الجيش للدور قبل النهائي بعد تخطي عقبة بيراميديا كما تاهل الاتحاد السكندري لهذا الدور بعد الفوز علي المقاولون العرب.

في سياق مغاير ،كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، عن الموقف النهائى لعلى معلول ظهير أيسر الفريق، الذى غاب عن مباراة العودة أمام الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بسبب شعوره بإجهاد فى العضلة الخلفية، وقال عبد الحفيظ فى تصريحات لبرنامج "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم، "موسيمانى رفض الدفع بعلى معلول فى لقاء الوداد لأنه قبل المباراة بيوم شعر بإجهاد فى الخلفية، وعلى نفسه كان يريد أن يلعب وهذا أكثر ما يعجبنى بوجود هذه الروح من اللاعبين، هدفنا واحد وهو نجاح الفريق، وبنسبة 90% سيكون موجودا فى تمرين الغد وعليه سيكون جاهزا لمباراة النهائى الأفريقي يوم 6 نوفمبر ".