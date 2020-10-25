شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يبحث آخر استعدادات مونديال اليد فى اجتماعه الأسبوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعه الأسبوعى مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد والمزمع إقامتها فى مصر يناير 2021 بحضور حسين لبيب مدير البطولة وممثلى اللجان الفنية باللجنة المنظمة للبطولة، وتناول الاجتماع بحث كافة التفاصيل الخاصة بتنظيم واستضافة فعاليات البطولة.

وتضمن الاجتماع بحث التدريبات الخاصة بالمتطوعين وتوزيعاتهم على مختلف الفعاليات بالصالات والمطارات والفنادق وصالات التدريب الفرعية التابعة للصالات الرئيسية، فضلا عن الاحتياجات الطبية المتضمنة بالخطوة الكبيرة المطلوبة لتنفيذ الإجراءات والضوابط الاحترازية والوقائية والتى تم إعدادها بالتنسيق مع الاتحاد الدولى لكرة اليد، وأشار الوزير إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة الصحة المصرية فيما يتعلق بمتطلبات الخطة الطبية.

وتضمن الاجتماع آخر التطورات الخاصة بأعمال الإنشاءات بالصالات المغطاة الرئيسية المستضيفة لمنافسات المونديال، ووجه وزير الشباب والرياضة بضرورة البدء فى توفير وفرش كافة الصالات ومرفقاتها من شاملة القاعات والمناطق الإعلامية والخامات وغرف الملابس والارضيات وأنظمة الصوت والإضاءة وتغطية شبكات المحمول والاتصالات السلكية واللاسلكية وكافة الأعمال الجارية فى جميع الصالات فى استاد القاهرة والعاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر وبرج العرب واطمئن صبحي على جاهزية صالات التدريب .

وتضمن الاجتماع بحث أوجه الاستعدادات الخاصة بمنظومة التذاكر والحملة الدعائية لإطلاق البطولة واستعدادات حفلى الافتتاح والختام للمونديال.