شكرا لقرائتكم بيراميدز ضد نهضة بركان .. تشاتشيتش يحذر لاعبيه من قوة الفريق المغربى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر الخواجة الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لاعبى فريقه من قوة هجوم نهضة بركان، واندفاعهم من بداية المباراة التى ستجعهما فى التاسعة مساء اليوم، الأحد على ستاد مولاى عبد الله بالرباط فى المغرب، بنهائى الكونفدرالية الأفريقية، حيث يبحث كلا الفريقين عن التتويج باللقب لاسيما وإنه سيكون أول لقب قارى فى تاريخ بيراميدز "حديث الولادة" كما إنه سيكون أول بطولة يتوج بها الفريق، كما يبحث الفريق المغربى عن حصد اللقب وتعويض خسارته فى النسخة الماضية أمام الزمالك الذى توج بها.

وأكد تشاتشيتش للاعبيه أن نهضة بركان سيكون لديهم رغبة فى هز شباك بيراميدز، لإرباك الحسابات، حيث سيعمل الفريق المغربى على الضغط المكثف وعدم منح فرصة أمام بيراميدز للسيطرة على المباراة مستغلين عامل الأرض، كما ستكون هناك رغبة فى الثأر من الفرق المصرية، خاصة بعدما خطف الزمالك لقب الكونفدرالية من نهضة بركان فى النسخة الماضية، الأمر الذى سيزيد من صعوبة المواجهة.

ويحلم فريق بيراميدز بالعودة إلى القاهرة حاملاً كأس الكونفدرالية للمرة الأولى فى تاريخه متسلحًا بأرقامه القياسية التى حققها خارج ملعبه فى مشوار البطولة، حيث حقق الفوز فى كل مبارياته الثمانية التى خاضها خارج أرضه فى نسخة هذا الموسم من كأس الكونفدرالية.

Advertisements

يعتمد بيراميدز فى مواجهة الليلة أمام نهضة بركان على خدمات وخبرة قائده عبد الله السعيد، الذى توج بخمسة ألقاب أفريقية مع ناديه السابق الأهلي، موسم السعيد كان رائعًا للغاية بعدما التحق مؤخرًا بزمرة قليلة من اللاعبين الذين سجلوا أكثر من 100 هدف فى الدورى المصرى الممتاز ليكتب لنفسه تاريخًا مميزًا، بجانب الغانى جون أنطوى كبير الهدافين الأجانب والبوركينى إيريك تراورى والحارس المهدى سليمان، وبعض العناصر التى تعد من أبرز مفاتيح لعب الفريق السماوى مثل إبراهيم حسن، والذى نجح فى المباراة الماضية أمام حوريا كوناكرى الغينى فى تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 74 ثم أحرز السعيد الهدف الثانى فى الدقيقة 76 ليحصد بيراميدز بطاقة التأهل للنهائى ومواجهة بركان المغربى الذى تأهل على حساب حسنية أغادير بالفوز بنتيجة 2 / 1.