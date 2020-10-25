بطولة السعودية: فوز صعب يضع الاتفاق في الصدارة

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الرياض: قاد إبراهيم محنشي فريقه الاتفاق لفوز صعب على ضيفه العين 2-1 السبت ضمن المرحلة الثانية من الدوري السعودي لكرة القدم. سجل هدفي الاتفاق، التونسي نعيم سليتي (12) وإبراهيم محنشي (90)، بينما سجل الجزائري سفير تايدر (48 من ركلة جزاء) هدف العين. ورفع الاتفاق رصيده إلى ست نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن الأهلي فيما بقي العين بدون نقاط. وفرض الاتفاق ايقاعه على مجريات الشوط الأول، ومن هجمة منسقة تلقى سليتي كرة عرضية لعبها مباشرة على يسار محمد الشمري (12). ومع انطلاقة الشوط الثاني حصل العين على ركلة جزاء نفذها تايدر بنجاح على يمين الجزائري رايس مبولحي (48). Advertisements ونجح الاتفاق في الدقيقة الأخيرة بخطف هدف الفوز عندما لحق البديل محنشي بكرة داخل منطقة الجزاء ولعبها على يمين الشمري. وتعادل الفتح والاتحاد في مباراة مثيرة 2-2 . سجل هدفي الفتح الهولندي ميتشيل تي فريدي (50) وعلي الزقعان (64) فيما سجل البرازيلي رومارينيو داسيلفا (43) ومواطنه برونو هنريكي (90+3) هدفي الاتحاد. وبهذا التعادل رفع الفتح رصيده إلى أربع نقاط بينما أودع الاتحاد أول نقطة في رصيده.

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