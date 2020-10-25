وليد صلاح الدين : سأشجع الزمالك ضد الرجاء المغربي في أفريقيا

أكد وليد صلاح الدين نجم النادي الأهلي السابق، أنه سيشجع الزمالك امام الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويصطدم الزمالك بنظيره الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال في

الأول من شهر نوفمبر المقبل.

وققال صلاح الدين خلال تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، "سأشجع الزمالك أمام الرجاء من أجل تأهل الأبيض للنهائي".

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وأضاف " يجب أن يكون نهائي أفريقيا بين الزمالك والأهلي من أجل إعلاء الكرة المصرية في أفريقيا".

وتابع " أختلف مع من يرفض مساندة الزمالك أو الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، وكذلك أتمنى لبيراميدز أن يتوج بكأس الكونفدرالية أمام نهضة البركان المغربي".