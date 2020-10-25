أحمد أبو مسلم: الرجاء سيلجأ لأساليب غير فنية للفوز على الزمالك

أكد أحمد أبو مسلم، لاعب الأهلي السابق، أنه لو كان الزمالك بدلا من الرجاء لما تأجلت المباراة بينهما.

وقال أبو مسلم خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه

الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لابد من وجود لوائح وقوانين لإدارة المسابقات الأفريقية".وتابع: "مواجهة الزمالك والرجاء صعبة والفوز ذهابا ليس مقياسا، كما أن الرجاء يعلم بقوة الزمالك فنيا ولذلك سيلجأ لأساليب أخرى غير فنية".ويلتقي الزمالك بنظيره الرجاء المغربي في الاول من نوفمبر المقبل في اياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.