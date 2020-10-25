شكرا لقرائتكم خبر عن كومان: لا نستحق الخسارة في الكلاسيكو.. والـ «فار» يستخدم ضد برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، استياءه من الخسارة بنتيجة (3-1)، خلال مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي ريال مدريد، في إطار منافسات الجولة السابعة من الليجا.

وقال كومان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «لعبنا بشكل جيد وخلقنا الفرص، وفي الشوط الثاني أيضًا كنا جيدين، ولا نستحق الخسارة اليوم، ولم أفهم بعض قرارات الحكم، وأثرت قراراته على نتيجة المباراة، وقبل ركلة الجزاء كنا بخير».

وأضاف: «ركلة الجزاء كان لها تأثير كبير، ولا أفهم تقنية الفيديو، وأعتقد أنها تستخدم ضد برشلونة فقط، ولعبنا 5 مباريات ولم نستفد منها، ولا نستحق الخسارة اليوم».