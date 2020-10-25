شكرا لقرائتكم خبر عن بيانيتش: عدم ثقة ساري في لاعبي يوفنتوس أصابني بخيبة أمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب وسط برشلونة، عن الأزمة التي عانى منها يوفنتوس في الموسم الماضي، تحت قيادة المدرب ماوريسيو ساري.

وقال بيانيتش لصحيفة توتو سبورت «ما أصابني بخيبة أمل حتى يومنا هذا، أن ساري لم يثق في رجاله داخل يوفنتوس، هذا أزعجني».

وكان يوفنتوس قد خسر لقبي كأس إيطاليا والسوبر المحلي خلال الموسم الماضي، كما ودع دوري أبطال أوروبا أمام ليون من ثمن النهائي.