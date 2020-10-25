عدن - ياسمين عبد الله التهامي - النسر الأسطورة يعلن اعتزاله بطولات الفنون القتالية

الأحد 25 أكتوبر 2020

الخليج 365

أعلن أسطورة الفنون القتالية المختلطة حبيب نور محمدوف اعتزاله، مؤكداً أن نزاله ضد الأميركي جستن غايثيجي في أبوظبي هو الأخير له في يو إف سي.



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وبكى البطل الأسطوري في الوزن الخفيف بعد فوزه في النزال الأخير في مسيرته، موضحاً أن إعلان اعتزاله هو وفاء بوعد قطعه لوالدته قبل ثلاثة أيام.

واحتفظ حبيب نور محمدوف بلقب بطل العالم بالإخضاع في الجولة الثانية في بطولة يو إف سي 254 في جزيرة النزال بأبوظبي.

وبذلك يكون أسطورة الفنون القتالية المختلطة حبيب نور محمدوف أنهى مسيرة حافلة بـ29 انتصاراً من دون هزيمة.