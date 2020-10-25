شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات ديبالا ويوفنتوس تصل لطريق مسدود.. واللاعب يقترب من تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «توتو سبورت»، إن مفاوضات تجديد عقد النجم الارجنتيني باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، الذي ينتهي في يونيو 2022، واجهت بعض العقبات، حتى توقفت مؤخرا بين الطرفين.
وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن تشيلسي صاحب الحظوظ الأكبر لضم باولو ديبالا، حيث إن البلوز مستعد لعرض من 80 إلى 100 مليون لحسم صفقة اللاعب الأرجنتيني.
وسبق أن اقترب ديبالا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد وتوتنهام خلال صيف 2019، لكن اللاعب أوقف الصفقة وقرر البقاء في يوفنتوس.
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