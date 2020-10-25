شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان: ريال مدريد كان يستطيع الفوز على برشلونة بأكثر من ثلاثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، إن فريقه كان يستطيع الفوز على فريق برشلونة خلال اللقاء الذي جمعهما عصر أمس، بنتيحة أكبر مما انتهى إليه اللقاء.

وكان ريال مدريد فاز على برشلونة بثلاثية مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمعهما على أرض ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وأكد زيدان وفقا لما نشره موقع ماركا، أن ريال مدريد سنحت له العديد من الفرص ولو سوء الحظ لكان الريال فائزا بأكثر من ثلاثية على برشلونة في عقر داره.