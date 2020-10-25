شكرا لقرائتكم طارق سليمان: كيف يبحث الأهلي عن حارس مرمى ولديه كل هذه المواهب؟! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استنكر طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، الأنباء التي ربطت بحث الأهلي عن حارس مرمى جديد في ظل ما يملكه الفريق الأحمر من مواهب واعدة في هذا المركز، موضحا أن فريق الكرة بالنادي الأهلي، لا يحتاج لحراس جدد، في الفترة المقبلة.

وقال طارق سليمان، في تصريحات عبر برنامج "ملعب اون تايم" الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، عبر فضائية "اون تايم سبورتس": "النادي الأهلي، لا يحتاج لضم حراس جدد في الصيف الجاري، فهو لديه حارس مميزين على رأسهم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، الذي سيكون له شأن في حراسة المرمى".

وعن تجربته الجديدة مع نادي البنك الأهلي، قال: "ادارة نادي البنك الأهلي، لديها طموحات كبيرة للظهور بشكل مميز في الدوري الممتاز، وان يكون الفريق متواجد بشكل دائم في الدوري الممتاز".

وأضاف: "بالتأكيد نسعى لضم حراس جدد في الميركاتو الصيفي الجاري"، مضيفا:"بدأنا التدريبات منذ 4 أيام، مع اللاعبين القدامى، لاختيار أفضل العناصر للاستمرار مع النادي الموسم المقبل".