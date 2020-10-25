شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: صحة أصغر لاعب في الأهلي أهم من بطولة أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إن صحة أصغر لاعب في الأهلي والرجاء والوداد المغربببن، أهم من تحقيق البطولات.

أضاف مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة "الزمالك" أنه وافق على تأجيل مباراة الرجاء حفاظًا على صحة اللاعبين.

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وقال “مرتضى” :” صحة أصغر لاعب فى الأهلي مش الرجاء بس أهم من 100 بطولة، واحنا عملنا موقف إنساني بالموافقة على تأجيل لقاء الرجاء وكل العالم اتكلم عن موقف نادي الزمالك”.

وأشار: "2 من فريق الرجاء جالهم كورونا يعني بقو16 حاله هل من الانسانية والاخلاق تلعب،معهم وهم مصابين احنا قدرنا نفوز عليهم وهم كاملين".

وأضاف مرتضى: "بفضل ربنا والمدير الفني المحترم واللعيبة الرجالة قدروا يفوزوا، وليه تقل ادبك على رئيس ناديك وهو فايز هناك، انت أمك معرفتش تربيك".