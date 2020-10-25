شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: طارق حامد رفض عرضاً مغرياً من السعودية من ‏أجل الزمالك ‏ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن طارق ‏حامد، نجم خط وسط الفريق، قد رفض عرضاً كبيراَ من الدوري ‏السعودي من أجل الاستمرار في النادي الأبيض.‏ Advertisements وأضاف خلال تصريحات عبر برنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:" طارق حامد لاعب يمتلك رجولة وحماس كبير ‏ويحترم الجميع".‏ وواصل في رسالته لحامد:" كل عام وأنت بخير يا طارق، ولكن كي لا ‏يحسدك البعض عليك أن تبلغهم أنك أتممت عامك الـ 60 وليس الـ 32".‏

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