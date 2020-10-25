أخبار برشلونة | بيكيه ينتقد الإدارة ويؤيد تكريم ميسي بإطلاق اسمه على المشروع الجديد!

وجه مدافع برشلونة “جيرارد بيكيه” إنتقادات لاذعة لإدارة النادي بسبب طريقة تعاملها مع “ليونيل ميسي“، الذي حاول مغادرة الكامب نو سوق الانتقالات الصيفي المنصرف.

وأتت الانتقادات عشية أول كلاسيكو ضد “ريال مدريد” هذا الموسم والذي خسره بنتيجة (3-1)، وبعد يومين من توقيع بيكيه (33 عامًا) عقدًا جديدًا لمدة ثلاث سنوات مع برشلونة، مع اقتراب تصويت بحجب الثقة عن مجلس الإدارة.

وكان رئيس النادي “جوسيب بارتوميو” هدفًا لانتقادات لاذعة في وقت سابق من قبل ليونيل ميسي، الذي انتهى به الأمر بالبقاء في كامب نو، لكن العلاقة بين الاثنين تبدو غير قابلة للإصلاح، الأمر الذي ترك بيكيه مذهولًا.

وصرح بيكيه لصحيفة “Vanguardia” وقال: ” أسأل نفسي !كيف يمكن أن يكون ذلك، أفضل لاعب على الإطلاق لعب اللعبة، والذي كنا محظوظين بما يكفي للاستمتاع به، يستيقظ يومًا ما ويرسل بروفاكس (بريد مسجل) يطلب فيه الرحيل!”.

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وأضاف بيكيه : “الأمر كله كان صادماً. ما الذي يحدث؟ ميسي يستحق كل شيء، يجب تسمية الملعب الجديد باسمه. يجب أن نحافظ على رموزنا لا التقليل من تقديرهم. إنه أمر محزن بالنسبة لي حقًا”.

كما تناول المدافع الاسباني التقارير الإعلامية التي تفيد بأن بارتوميو علم أن النادي استأجر وكالة للتواصل الاجتماعي لانتقاد اللاعبين في وقت سابق من هذا العام. وقد نفى بارتوميو هذه المزاعم.

وقال بيكيه بهذا الشأن : “بصفتي لاعبًا في برشلونة، أرى أن فريقي قد أنفق أموالًا، ويطلبونها منا الآن [في تخفيض الرواتب] لانتقادنا، وأنا لا أتحدث عن انتقاد الأشخاص خارج النادي، ولكن اللاعبين الحاليين، إنه امر فظيع”.

وختم مدافع برشلونة حديثه بالقول: “سألت بارتوميو عن شرح ذلك فقال” جيرارد، لم أكن أعرف شيئًا عن ذلك، وأنا صدقته. ولكن بعد ذلك ترى أن الشخص المسؤول عن القيام بذلك لا يزال يعمل في النادي. هذا يؤلمني كثيرًا. وأنا أقول ذلك هنا لأنني قلته بالفعل للرئيس أيضًا”.