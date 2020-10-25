ليفربول ينتزع الفوز من شيفيلد يونايتد بصعوبة

انتزع ليفربول النقاط الثلاث من ضيفه شيفيلد يونايتد عندما قلب تأخره 1-0 إلى فوز 2-1 السبت ضمن المرحلة السادسة من الدوري الإنكليزي الممتاز.



ووجد حامل اللقب نفسه متاخراً في الدقيقة 13 عندما سجل لاعب شيفيلد، النرويجي ساندير بيرغ هدف التقدم من ركلة جزاء، احتاج الحكم للفار حتى يحتسبها عرقلة على البرازيلي فابينيو.



لكن البرازيلي فيرمينو أصر على معادلة النتيجة قبل نهاية الشوط الأول عندما تابع كرة عادت من الحارس بعد رأسية للسنغالي ساديو ماني41.



ثم وقع البرتغالي دييغو جوتا على هدف الفوز برأسية بعد صناعة ممتازة من مانيه 64.



وصار رصيد ليفربول 13 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف إيفرتون الذي يقابل غداً ساوثهامتون.



وتوقف رصيد شيفيلد عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.



وكان ليفربول تعادل 2-2 في المرحلة السابقة في دربي الـ"مرسيسايد" امام جاره ايفرتون بعد أن مني بخسارة مذلة 2-7 امام استون فيلا في المرحلة الرابعة.



وشهد اللقاء عودة الحارس البرازيلي اليسون بيكر للمرة الأولى إلى التشكيلة الاساسية منذ فوز ليفربول 3-1 على ارسنال في المرحلة الثالثة ليبتعد بعدها بداعي الاصابة ويحل مكانه الحارس الاسباني أدريان.



ودخل ليفربول بطل أوروبا عام 2019 اللقاء بعد فوز صعب على مضيفه اياكس امستردام (1-صفر) في مستهل مشواه في دوري الابطال وهو يستضيف ميدتيلاند الدنماركي في الجولة الثانية الثلاثاء.



وقال المدرب الالماني يورغن كلوب "لست متفاجئا أبدا، عليك دائما أن تعمل جاهدًا ضد شيفيلد يونايتد".



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وافتتح شيفيلد التسجيل بعد أن عرقل البرازيلي فابينيو الاسكتلندي اوليفر ماكبيرني على خط منطقة الجزاء، حيث اضطر الحكم الى اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" لتأكيدها وسط سخط لاعبي الفريق الاحمر، انبرى لها بيرغ بنجاح (13).



وعلّق كلوب "لم يكن هناك خطأ أصلا في ركلة الجزاء. خلال الموسم هناك العديد من الفترات التي عانينا فيها من الظلم وكان علينا أن ننطلق من جديد".



وسجل فيرمينو هدف التعادل عندما رفع القائد جوردان هندرسون الكرة نحو داخل المنطقة تابعها السنغالي ساديو مانيه رأسية تصدى لها الحارس آرون رامسدايل، تهيأت امام البرازيلي تابعها على باب المرمى (41).



وتدخلت "في ايه آر" مجددًا ضد ليفربول لتلغي هدفًا لمحمد صلاح الذي تلقى كرة عرضية من ترنت الكسندر-ارنولد روضّها ببراعة وتابعها "على الطائر" بيسراه الا ان الهدف ألغي بداعي التسلل على الدولي المصري (62).



إلا أن حامل اللقب لم ينتظر سوى دقيقتين ليثأر بعدما رفع مانيه عرضية عن الجهة اليسرى تابعها جوتا الوافد هذا الموسم من ولفرهامبتون والذي شارك اساسيًا للمرة الاولى في الدوري مع ليفربول، رأسية في الشباك (64).



وواصل شيفيلد أداءه القوي على ملعب "أنفيلد" عن طريق الايرلنديين إندا ستيفنز وديفيد ماغدولدريك بعد أن مرت كرة الاول بجانب القائم (75)، فيما علت كرة الثاني العارضة (76).



ووقف الحظ والقائم في وجه صلاح مجددًا عندما وصلته الكرة الى داخل المنطقة فروا غ ببراعة وسدد من مسافة قريبة (81).



وبقي ليفربول من دون هزيمة على ارضه في الدوري للمباراة الـ62 تواليًا.

المصدر: بي إن سبورت