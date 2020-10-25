شكرا لقرائتكم أحمد جمال: حسام عاشور أسطورة وما حدث معه في الأهلي "عيب"‏ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الاعلامي أحمد جمال أن حسام عاشور، نجم الأهلي السابق يعتبر ‏أسطورة كروية في مصر.‏

وأضاف جمال خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "زملكاوي" على شاشة ‏قناة الزمالك:" حسام عاشور أسطورة من وجهة نظري وما حدث معه في ‏الاهلي لا يصح إطلاقاً وخروجه بشكل غير لائق من ناديه".‏

وشدد جمال على أن عاشور بات على أعتاب الاتحاد السكندري واقتراب ‏رئيس النادي الأخضر محمد مصيلحي من حسم الصفقة.‏

وفى سياق آخر، أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد السكندري علي اقتراب حسام عاشور لاعب الأهلي السابق من الانضمام الي النادي السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وقال حسن في تصريحات تلفزيونية: " هناك تواصل مع عاشور، كونه من اللاعبين المؤثرين ويمتلك خبرات كبيرة ووجوده إضافة لأي فريق".

وتابع: "عاشور قادر علي الاستمرار في الملاعب لمدة سنتين أو ثلاثة، وتم التواصل معه وهناك بعض الرتوش النهائية التي يتم الاتفاق عليها قبل الاعلان عن الصفقة رسميًا والصفقة سيتم الاعلان عنها خلال الساعات المقبلة.