شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يتلقى تقريراً من طبيب الأهلي عن حالة المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتلقى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني تقريراً من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق عن حالة المثصابين في الفريق قبل إنطلاق مران بعد غداً ،الأثنين، من أجل الوقوف على حالة جميع المصابين ومدى إستجابتهم للبرامج التأهيلية التى يؤدوها حالياً ، وتضم قائمة المُصابين في الأهلي ، حالياً كلاً من رامي ربيعة ، محمودمتولي ن سعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود ، ويستسفر موسيماني من طبيب الاهلي خلال مران الأثنين المقبل عن موقف كل لاعب ومدى غستجابته للعلاج الذى يخضع له حالياً.

من ناحية أخرى ، طالب بيتسو موسيماني من لاعبي الفريق ضرورة مشاهدة كل مباراة يخوضها الفريق عقب انتهائها حتى يتناقش معهم في الأخطاء التى يرتكبها كل لاعب وكذلك الجمل الفنية التى لم يتم تنفيذها بشكل جيد في المباراة ، وطلب موسيماني من الجميع في الفريق ضرورة "مذاكرة" المباراة جيداً من أجل النقاش فيما بينهم في أول مُحاضرة يعقدها المدير الفني مع اللاعبين عقب المباراة.

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وتأهل الاهلى لنهائى دورى أبطال أفريقيا أمس، الجمعة، بعد الفوز على الوداد المغربى باستاد القاهرة بثلاثة أهداف لهدف فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، فيما سبق وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بثنائية نظيفة، ومنح الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق لاعبى الفريق راحة 48 ساعة عقب الفوز على الوداد أمس على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غد الأثنين إستعداداً لمواجهة طلائع الجيش يوم السبت المقبل فى ختام بطولة الدورى التى حسمها الاهلى لصالحه مؤخراً.

واحتفل الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) بفوز الأهلى على منافسه الوداد ونشر الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مقطع فيديو من المباراة، وعلق قائلا، "الانتصار الـ17 تواليا فى مبارياته المحلية.. ورقم قياسى فى تاريخ دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى فاز على الوداد وتأهل للنهائى.. فهل سينجح فى تحقيق انتصار جديد من أجل اللقب التاسع؟".

من ناحية أخرى ، يترقب مسئولو الأهلى وصول خطاب رسمى من اتحاد الكرة بتحديد موعد مباراة الفريق أمام أبوقير للأسمدة فى دور الثمانية بكأس مصر، ورغم أن تقارير عديدة انتشرت فى الأيام الماضية تُفيد بأن مباراة الأهلى وأبوقير ستُقام يوم 27 أكتوبر الجارى، إلا أن الأهلى لم يتلق حتى الآن خطاباً رسمياً من اتحاد الكرة بشأن الموعد الرسمى والأخير لهذه المباراة، لذا استفسر مسئولو القلعة الحمراء من نظرائهم فى الجبلاية عن موعد هذا اللقاء.