الامارات | لوكاكو يقود إنتر ميلان للفوز على جنوة

شكرا لقرائتكم خبر عن لوكاكو يقود إنتر ميلان للفوز على جنوة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل روميلو لوكاكو هز الشباك ليقود إنتر ميلان للفوز 2-صفر خارج أرضه أمام جنوة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت.

ورفع المهاجم البلجيكي رصيده إلى خمسة أهداف في الدوري، بينما هذا الهدف السابع للاعب في كل المسابقات هذا الموسم.

وأنهى إنتر سلسلة من ثلاث مباريات دون فوز وخرج بشباك نظيفة لأول مرة هذا الموسم.

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وافتتح لوكاكو التسجيل في الدقيقة 64 وأضاف زميله دانيلو دامبروسيو الهدف الثاني بعد 15 دقيقة.

وتعافى إنتر من الخسارة 2-1 أمام ميلان في قمة المدينة ليتقدم إلى المركز الثالث برصيد عشر نقاط من خمس مباريات.

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