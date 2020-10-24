- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن لوكاكو يقود إنتر ميلان للفوز على جنوة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل روميلو لوكاكو هز الشباك ليقود إنتر ميلان للفوز 2-صفر خارج أرضه أمام جنوة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت.
ورفع المهاجم البلجيكي رصيده إلى خمسة أهداف في الدوري، بينما هذا الهدف السابع للاعب في كل المسابقات هذا الموسم.
وأنهى إنتر سلسلة من ثلاث مباريات دون فوز وخرج بشباك نظيفة لأول مرة هذا الموسم.
وافتتح لوكاكو التسجيل في الدقيقة 64 وأضاف زميله دانيلو دامبروسيو الهدف الثاني بعد 15 دقيقة.
وتعافى إنتر من الخسارة 2-1 أمام ميلان في قمة المدينة ليتقدم إلى المركز الثالث برصيد عشر نقاط من خمس مباريات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | لوكاكو يقود إنتر ميلان للفوز على جنوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.