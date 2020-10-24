شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختبر علي معلول بعد التأهل لنهائي دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع الظهير الدولي التونسي على معلول لاعب الاهلي لفحص طبي مع عودة الفريق للتدريبات بعد غد ، الأثنين، لتحديد موقفه من المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية خلال الفترة المقبلة بعدما عانى من إجهاد في العضلة الخلفية حرمه من مباراة الوداد المغربي أمس ،الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة والتى إنتهت بفوز الأحمر بثلاثة أهداف لهدف ليتأهل لنهائي البطولة القارية بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالمغرب السبت الماضي بثنائية نظيفة.

ويعود الأهلي للتدريبات بعد غد بعد راحة اليوم وغداً عقب التأهل لنهائي أفريقيا حيث سيبدأ الفريق الاستعداد لمباراة طلائع الجيش في ختام بطولة الدوري يوم السبت المقبل.

ومن المقرر أن يُحدد الفحص الطبي مصير على معلول وأن كانت المعلومات الواردة من الاهلي تؤكد أن الدولي التونسي سيكون جاهزلخوض مران الفريق بعد غد وبالتالي سيكون جاهزاً لمباراة نهائي أفريقيا حيث فضّل الجهاز الفني عدم الدفع به في لقاء أمس حتى لا تتفاقم إصابته في ظل نتيجة لقاء الذهاب التى جعلت الاهلي يخوض لقاء الأمس بأعصاب هادئة.

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من ناحية أخرى ، أكد الجهاز الفنى للأهلى أن محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق، لا يُعانى من أى إصابات قد تحول دون مشاركته فى مباريات الفريق المقبلة، سواء محلياً أو أفريقياً، وأوضح الجهاز الفنى أن خروج الشناوى من مباراة الوداد المغربى أمس جاء لوجهة نظر فنية لإراحته بعدما ضمن الفريق بنسبة كبيرة التأهل للنهائى الأفريقى المرتقب.

وخرج الشناوى فى مباراة أمس بالدقيقة 60 ليشارك على لطفى بدلا منه، حينما كانت تُشير النتيجة لتقدم الأهلى بثنائية نظيفة وبعدما خرج الشناوى سجل الأهلى هدفاً ثالثاً كما سجل الوداد هدفاً شرفياً لينتهى اللقاء بفوز الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، إن الشناوى لا يُعانى من إصابات، موضحاً أن الحارس جاهز لأى مباراة لو أراد الجهاز الفنى الدفع به، موضحاً أن التغيير كان فنياً.