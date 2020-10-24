الامارات | ريال مدريد يستعيد توازنه ويصدم برشلونة بفوز كبير في الكلاسيكو

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يستعيد توازنه ويصدم برشلونة بفوز كبير في الكلاسيكو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه ريال مدريد لطمة قوية إلى منافسه التقليدي العنيد برشلونة وتغلب عليه 3 / 1 في عقر داره اليوم السبت في مباراة الكلاسيكو الأولى بين الفريقين هذا الموسم التي جمعتهما في المرحلة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وانتزع الريال فوزا غاليا على برشلونة واستعاد الفريق الملكي بعض اتزانه بعد هزيمتين متتاليتين على ملعبه أمام قادش صفر / 1 في الدوري الإسباني السبت الماضي وأمام شاختار دونيتسك الأوكراني 2 / 3 في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 / 1 حيث بادر الريال بهز الشباك عن طريق الأوروغوياني فيدريكو فالفيردي في الدقيقة الخامسة وتعادل الناشئ المتألق أنسو فاتي لبرشلونة في الدقيقة الثامنة ليكون هدفه الرابع مع برشلونة في الموسم الحالي بالدوري الإسباني.

وفي الشوط الثاني ، وعلى الرغم من تفوق برشلونة نسبيا في الأداء والفرص التي سنحت له ، كان التقدم من نصيب الريال عن طريق ضربة الجزاء التي سددها سيرخيو راموس في الدقيقة 63.

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وضاعف البديل الكرواتي لوكا مودريتش محنة برشلونة بتسجيل الهدف الثالث للريال في الدقيقة 90.

ورفع الريال رصيده إلى 13 نقطة لينفرد بصدارة جدول المسابقة وتجمد رصيد برشلونة عند سبع نقاط في المركز العاشر بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي له في المسابقة.

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