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الامارات | ريال مدريد يستعيد توازنه ويصدم برشلونة بفوز كبير في الكلاسيكو

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه ريال مدريد لطمة قوية إلى منافسه التقليدي العنيد برشلونة وتغلب عليه 3 / 1 في عقر داره اليوم السبت في مباراة الكلاسيكو الأولى بين الفريقين هذا الموسم التي جمعتهما في المرحلة السابعة من لكرة القدم.

وانتزع الريال فوزا غاليا على برشلونة واستعاد الفريق الملكي بعض اتزانه بعد هزيمتين متتاليتين على ملعبه أمام قادش صفر / 1 في الدوري الإسباني السبت الماضي وأمام شاختار دونيتسك الأوكراني 2 / 3 في يوم الأربعاء الماضي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 / 1 حيث بادر الريال بهز الشباك عن طريق الأوروغوياني فيدريكو فالفيردي في الدقيقة الخامسة وتعادل الناشئ المتألق أنسو فاتي لبرشلونة في الدقيقة الثامنة ليكون هدفه الرابع مع برشلونة في الموسم الحالي بالدوري الإسباني.

وفي الشوط الثاني ، وعلى الرغم من تفوق برشلونة نسبيا في الأداء والفرص التي سنحت له ، كان التقدم من نصيب الريال عن طريق ضربة الجزاء التي سددها سيرخيو راموس في الدقيقة 63.

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وضاعف البديل الكرواتي لوكا مودريتش محنة برشلونة بتسجيل الهدف الثالث للريال في الدقيقة 90.

ورفع الريال رصيده إلى 13 نقطة لينفرد بصدارة جدول المسابقة وتجمد رصيد برشلونة عند سبع نقاط في المركز العاشر بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي له في المسابقة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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