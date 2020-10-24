شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يخطف التأهل الأفريقى من أنياب الإسماعيلى بهدف ذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 24 أكتوبر 1986، نجح الأهلى فى خطف بطاقة التأهل لنهائى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس للمرة الثالثة على التوالى بعد تعادله مع الإسماعيلى على ملعبه بهدف لكل فريق، سجل للدراويش الراحل محمد حازم قبل أسبوعين فقط من وفاته، وسجل حسام حسن للأهلى، وشهدت المباراة ضربة جزاء أهدرها عماد سليمان، وحالتى طرد من نصيب حسام حسن وطارق الوحش.

وكان الأهلى قد استفاد من قاعدة التسجيل خارج ملعبه، بعد تعادله سلبيا فى مباراة الذهاب باستاد القاهرة.

وعلى مدار التاريخ، نجح الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 137 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

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وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.