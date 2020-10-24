شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية بعد التأهل لنهائى دورى أبطال أفريقيا: 90 دقيقة على الحلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم عمرو السولية، لاعب وسط النادى الأهلى، عن سعادته بالفوز على الوداد البيضاوى المغربى والتأهل لنهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، مؤكدا أنه يتبقى 90 دقيقة على حلم التتويج الأفريقى الغائب عن القلعة الحمراء منذ آخر بطولة حصل عليها عام 2013.

ونشر السولية، عبر حسابه على انستجرام، مجموعة صور له خلال مجريات المباراة، صحبها بتعليق: "90 دقيقة على الحلم".





وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، احتفل بفوز النادى الأهلى على منافسه الوداد المغربى، فى المباراة التى أقيمت مساء أمس، الجمعة، بإستاد القاهرة الدولى، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3 / 1، ليتأهل للمباراة النهائية بعد الفوز ذهابًا وإيابًا بنتيجة 5 / 1.

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ونشر الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مقطع فيديو من المباراة، وعلق قائلا، "الانتصار الـ17 تواليا فى مبارياته المحلية.. ورقم قياسى فى تاريخ دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى فاز على الوداد وتأهل للنهائى.. فهل سينجح فى تحقيق انتصار جديد من أجل اللقب التاسع؟".