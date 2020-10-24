الامارات | البديل فودن ينقذ سيتي أمام وست هام

شكرا لقرائتكم خبر عن البديل فودن ينقذ سيتي أمام وست هام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منج البديل الشاب فيل فودن فريقه مانشستر سيتي دفعة قوية وساعده على تحقيق التعادل 1-1 خارج ملعبه أمام وست هام يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وفشل سيتي في هز شباك صاحب الأرض في الشوط الأول رغم سيطرته على الكرة بينما نجح وست هام وعن جدارة واستحقاق في احراز هدف السبق عن طريق ميخائيل أنطونيو في الدقيقة 18.

لكن فودن (20 عاما) شارك مع بداية الشوط الثاني ليتحسن كثيرا أداء فريقه قبل أن يحرز هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 51 من تسديدة قوية بالقرب من القائم.

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وسيطر سيتي بعد ذلك على اللعب لكنه لم يتمكن من تحقيق الفوز رغم حصول رحيم سترلينج ورياض محرز على فرص لهز شباك الخصوم.

وارتفع رصيد وست هام وسيتي إلى ثماني نقاط لكل منهما وهما يحتلان المركزين 10 و11 على الترتيب رغم أن سيتي لعب مباراة أقل.

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