شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة 20 ألف ريال على عبدالله مادو لاعب النصر السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غرمت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، عبدالله مادو لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، 20 ألف ريال لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة (الفلاش إنتر فيو)، بعد نهاية مباراة فريقه التي خسرها أمام الفتح 2-1، في الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

كما قررت اللجنة، تغريم نادي الوحدة 10 آلاف ريال، بعد تأخره في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الأول والشوط الثاني أثناء مباراتهم ضد القادسية، في مستهل مشوار الفريقين في الدوري.

وشملت القرارات الانضباطية، كريستيان فرانكو ليما لاعب ضمك كريستيان فرانكو ليما بعد قيامه باستخدام اللعب العنيف تجاه لاعب من الفريق المنافس في مباراة فريقه أمام الرائد، حيث ألزمته بدفع غرامة مالية بقيمة 10 آلاف ريال.