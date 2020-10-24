شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو: كنت أتمنى تأجيل مواجهة الإسماعيلي أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هيرون ريكاردو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي، إنه كان يتمني تأجيل مباراة الزمالك المقررة الإثنين، في ختام مباريات الدوري.

وأشار المدير الفني للإسماعيلي إلى أن توقيت المباراة لم يكن مناسباً له ولفريقه، بسبب منح لاعبيه فترة راحة سلبية عقب مواجهة أسوان الأخيرة.

وشدد ريكاردو في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، على ان فريقه يستعد بمنتهي الجدية لمواجهة الزمالك في الفترة المقبلة.