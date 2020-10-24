شكرا لقرائتكم "فيفا" يعلن فوزه في الدعوى القضائية المرفوعة ضده من ترينيداد وتوباغو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم السبت أنه كان الطرف الفائز في الدعوى القضائية التي رفعت ضده في ترينيداد وتوباغو بسبب قراره بتعيين إدارة مؤقتة للإشراف على تسيير شؤون اتحاد الكرة في ترينيداد وتوباغو.

وذكر الفيفا في بيان أن محكمة استئناف قضت بأن المسؤولين السابقين لاتحاد ترينيداد وتوباغو تصرفوا بشكل غير قانوني عندما استأنفوا ضد قرار تعيين الإدارة المؤقتة، لدى محكمة محلية بدلا من محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس).

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وأضاف البيان أن الحكم الذي صدر: "يعترف بشكل كامل بهيكل حوكمة كرة القدم العالمية الراسخ، والذي يعتمد على محكمة كاس باعتبارها المحكمة الوحيدة المعترف بها دوليا في حل النزاعات المتعلقة بالرياضة."

وذكر فيفا أنه عين الإدارة المؤقتة في مارس الماضي بعد أن تورطت إدارة الاتحاد في مخالفات إدارية مختلفة وخطيرة.

كان فيفا قد أعلن في سبتمبر الماضي إيقاف اتحاد ترينيداد وتوباجو بسبب رفع الدعوى القضائية لدى محكمة محلية، وأتاح أمامه مهلتين لسحب الدعوى، لكنه لم يلتزم بهما.