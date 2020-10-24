مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم 24-10-2020 في الدوري الاسباني

يقدم موقع الوفد مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر كلاسيكو الارض اليوم بتاريخ 24-10-2020 ، على ملعب كامب نو ، وسوف تبدا في تمام الساعة 15:00 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

مباراة برشلونة وريال مدريد

سيواجه برشلونة أكبر اختبار في وقته تحت قيادة رونالد كومان عندما يستقبل غريمه ريال مدريد في كامب نو في الدوري الإسباني يوم السبت في الساعة 3 مساءً.

مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد ينطلق عبر بين سبورت عانى العملاقان الإسبانيان من بداية متذبذبة لموسمهما ، حيث احتل برشلونة المركز التاسع في الدوري الإسباني ، بعد أن حصد سبع نقاط فقط من مبارياته الأربع الأولى ، بعد الخسارة 1-0 أمام خيتافي في المرة الأخيرة.

ربما يحتل ريال مدريد المركز الثالث في الترتيب ، بث مباشر كلاسيكو الارض حيث حقق ثلاثة انتصارات من أول خمس مباريات ، لكن الهزائم المتتالية على أرضه أمام قادس في الدوري الإسباني وشاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا جعلت فريق المدرب زين الدين زيدان يتأرجح.

لذلك يأتي الكلاسيكو في وقت حرج لكل من كومان وزيدان ، مع عدم منح أي منهما أي مساحة من قبل المشجعين المتطلبين في أنديتهم الضخمة.

التشكيلات السابقة لريال مدريد وبرشلونة :

برشلونة (ضد فيرينكفاروس): نيتو. روبرتو ، بيكيه ، لينجليت ، ديست ؛ بيانيتش ، دي يونغ ؛ ترينكاو ، كوتينيو ، فاتي

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ريال مدريد (ضد شاختار دونيتسك): كورتوا. مندي ، فاران ، ميليتاو ، مارسيلو ؛ فالفيردي ، كاسيميرو ، مودريتش ؛ أسينسيو ، يوفيتش ، رودريجو.

قد يستمر التوقيع الجديد سيرجينو ديست في مركز الظهير الأيسر ، مع استمرار جوردي ألبا في العودة من مشكلة في أوتار الركبة عانى منها في التعادل 1-1 مع إشبيلية في وقت سابق من هذا الشهر.

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مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر رابط يلا شوت اليوم بتاريخ 24-10-2020 في الدوري الاسباني

ومن المتوقع أن يتعزز ريال مدريد بعودة سيرجيو راموس بعد أن أضاع قلب الدفاع الهزيمة المفاجئة 3-2 أمام شاختار. تم استبدال راموس خلال هزيمة ريال 1-0 أمام قادس بعد تعرضه لضربة في ركبته اليسرى ، لكن الفحص أظهر لاحقًا عدم وجود أضرار جسيمة.

ومع ذلك ، سيغيب زيدان عن لاعب خط الوسط مارتن أوديجارد ، الذي تعرض لإصابة في ربلة الساق أثناء مهمة دولية مع النرويج.

أخبار كلاسيكو الارض – بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد

برشلونة: الكلاسيكو يدور دائمًا حول ليونيل ميسي لبرشلونة. كيف يمكن الا تكون؟ لكن مشجعي برشلونة سيسعدون بتقدم أنسو فاتي ، الذي يتطور بسرعة إلى هجوم مؤكد وخطير لوجوده مع فريق كومان. دخل الإسباني بدقة في هجوم برشلونة ويظهر ثباته من خلال حقيقة أنه سجل أربعة أهداف في خمس مباريات حتى الآن هذا الموسم ، أكثر من أي لاعب آخر في برشلونة. أظهر تسديدة فاتي الجيدة ضد فيرينكفاروس أن لاعباً يتمتع برقعة أرجوانية يأمل الكثيرون أن ينتقلوا إلى الكلاسيكو.

ريال مدريد: إذا تم تمريره لائقًا للعب ، كما هو متوقع ، فإن سيرجيو راموس هو الرجل الذي يراقب ريال مدريد دائمًا. خاض اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا عددًا من المباريات في الكلاسيكو أكثر من أي لاعب آخر ، وبعد هزيمتين مروعتين لفريقه ، سيكون متحفزًا أكثر من أي وقت مضى للتغلب على ألد منافسي فريقه. قد تكون مهاراته التنظيمية والتحفيزية ، بالإضافة إلى خطه الشرير الشهير ، بالضبط ما يحتاجه فريق زيدان للخروج من مأزقهم الحالي

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