شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى على أعتاب الرحيل عن النصر السعودي والانضمام للقادسية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت تقارير صحفية على رحيل النجم النيجيري أحمد موسى، لاعب الفريق الأول لكرة بنادي النصر، عن صفوف الفريق في الصيف الجاري.
وكشف تقارير واردة من إدارة النادي السعودي أن رحيل موسى، بشكل رسمي، في الميركاتو الصيفي الحالي، لإتاحة الفرصة لتسجيل اللاعب البرازيلي بيتروس أراوخو متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، بعد التراجع عن قرار استبعاده.
وأشارت التقارير إلى أن النجم النيجيري، أصبح قريبًا للغاية من الانضمام إلى نادي القادسية قبل إغلاق باب الميركاتو رسميًا، مساء غدٍ الأحدوموسى البالغ من العمر 28 سنة، انضم إلى نادي النصر، في صيف 2018، قادمًا من صفوف ليستر سيتي الإنجليزي، في أغلى صفقة بتاريخ السعودية، حيث وصلت قيمتها إلى 16 مليون جنيه إسترليني
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