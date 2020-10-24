شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريق نادي بيراميدز مع نظيره نادي نهضة بركان المغربي، غدًا الأحد، في مباراة نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بملعب مولاي عبدالله في الرباط.
وتنطلق المباراة عند دقات الساعة الثامنة بتوقيت العاصمة المغربية الرباط، التاسعة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش طبقًا لتأكيدات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، «كاف».
ووصل بيراميدز للمباراة النهائية مع أول مشاركة في تاريخه ببطولات قارة أفريقيا، في إنجاز فريد من نوعه.
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