الامارات | أغويرو مستعد للاعتذار لحاملة الراية.. تعرف إلى الشرط الوحيد

شكرا لقرائتكم خبر عن أغويرو مستعد للاعتذار لحاملة الراية.. تعرف إلى الشرط الوحيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إن مهاجمه سيرجيو أغويرو لن يتردد مطلقا في الاعتذار لحاملة الراية إذا تبين أنها شعرت بالاستياء عندما لمس اللاعب الأرجنتيني كتفها خلال مباراة الفريق التي فاز فيها 1-صفر على أرسنال مطلع الأسبوع الماضي.

وتعرض أغويرو لانتقادات واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي لوضعه يده على كتف حاملة الرية سيان ماسي-إيليس عندما كان يحتج على قرار اتخذته مساعدة الحكم في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي.

وفي مؤتمر صحافي قبل مباراة سيتي في الدوري الانجليزي اليوم السبت على أرض وست هام يونايتد اللندني قال غوارديولا ردا على سؤال لأحد الصحفيين "لم أتحدث إلى سيرغيو عن ذلك لكني على ثقة تامة بأنه سيعتذر لها دون أي مشكلة لو كانت تشعر بالاستياء.

"الكل يتكلم من خارج الملعب لكني أعرف أن سيرجيو لم يقصد شيئا وقد أقدم على ذلك كما هو معتاد دوما معي في داخل المعلب وخارجه أو عندما أعانقه عند التبديل أو عندما يلمس الحكم أو أي منافس".

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وأضاف المدرب الإسباني "هل كان هناك عدوانية (في سلوكه) ربما. لكني أعتقد أنه كان تصرفا عاديا لأنني أعرفه تماما. فهو نجم عالمي كبير لكنه متواضع ومن ألطف من قابلتهم طوال حياتي".

وأردف قائلا "المهم القصد والنية وأعتقد أن الأمر كان طبيعيا. لم يقل أي كلمة سيئة. كان الوضع عاديا".

ويحتل سيتي المركز 11 بين فرق الدوري الممتاز بسبع نقاط من أربع مباريات.

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