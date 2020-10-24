شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة فى حوار مفتوح مع مجموعة من الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، لقاءً حوارياً مع مجموعة من الشباب والفتيات من مختلف محافظات الجمهورية؛ لفتح باب النقاش حول رؤية واستراتيجية الوزارة، وأبرز المشروعات والبرامج المنفذة للنشء والشباب، والحديث عن عدد من القضايا الراهنة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل بشكل متوازٍ من خلال الدمج بين أنشطة الشباب والرياضة، وربطها بالرؤية العامة للدولة، والاهتمام بالتنمية الرياضية والتنشئة الإيجابية للشخصية المصرية ضمن توجيهات القيادة السياسية.

وأضاف الوزير أن بناء الشخصية المتكاملة المتزنة هى أساس تنفيذ البرامج والمشروعات التى تنفذها الوزراة، بدءاً من سن الطلائع ومرحلة الشباب حتى 40 عاماً، لافتاً إلى تنوع البرامج والمبادرات المقدمة على صعيد قطاعى الشباب والرياضة، والتى تتوافق ومتطلبات الشباب.

وتابع أشرف صبحى، "أنه على مستوى رياضة البطولة، شهدت مصر إقامة عدد كبير من البطولات، وفوز أبطال مصر بألقاب العديد من البطولات الدولية، فضلاً عن تنفيذ الوزارة لمشروعات كبيرة؛ للكشف عن الموهوبين تجوب جميع المحافظات بمشاركة خبراء ومتخصصين لقياس المهارات والكفاءة الفسيولوجية، وانتقاء أفضل العناصر كخط موازى لعمل الاتحادات الرياضية".

Advertisements

وعلى صعيد تطوير البنية التحتية بالمنشآت الشبابية والرياضية، كشف وزير الشباب والرياضة عن نجاح مشروع الطرح الاستثمارى لمراكز الشباب بمشاركة القطاع الخاص من حيث تطوير البنية التحتية بمراكز الشباب بنظام حق الانتفاع وفق اللوائح المنظمة، معلناً أن حجم العائد من المشروعات الاستثمارية بلغت حتى الآن 2 مليار و300 مليون جنيه بواقع مليار و 300 مليون بمراكز الشباب، ومليار جنيه فى القطاع الرياضي، وذلك دون أن تتحمل موازنة الدولة أية تكلفة.

ودعا الدكتور أشرف صبحى الشباب والفتيات للمشاركة فى حملة "تصدوا معنا" التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتصدى للشائعات، والكشف عن الحقائق فى ظل التحديات العديدة التى تواجه البلاد.

واستمع الوزير إلى عدد من التساؤلات والاقتراحات من قبل الشباب المشاركين جاء أهمها فى التوسع فى تنفيذ الدورات التدريبية المتخصصة فى محافظة شمال سيناء، مقترح إقامة مجلس استشارى من الشباب للمشاركة فى وضع قوانين وسياسة الدولة، الإستفادة من القيادات الشبابية التى تم صقل مهاراتها.

وطالب وزير الشباب والرياضة من الشباب المشاركين فى اللقاء بتجميع مقترحاتهم للعمل على دراستها، وتنفيذ ما يمكن منها على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.