شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخوض مرانه الأخير بمجمع محمد السادس استعدادا لنهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لفريق نادى بيراميدز، بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش، أن يخوض الفريق مرانه الأخير قبل مباراة نهائى الكونفدرالية، مساء اليوم، على ملعب مجمع محمد السادس بالرباط، قبل مواجهة نظيره نهضة بركان المغربي مساء غد الأحد على استاد مولاي عبد الله بمدينة الرباط فى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد رفض الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" خوض أى فريق من طرفي النهائى التدريبات على ملعب مولاي عبد الله قبل خوض المباراة النهائية.

وزار وفد من نادي بيراميدز ملعب مجمع محمد السادس بالرباط، ضم محمد صلاح مدير الفريق ووليد مهدى، واطمأن الجميع على حالة الملعب، وأكد محمد صلاح أن الملعب حالته رائعة ومميز ويساعد على أداء التدريبات بصورة جيدة للغاية والفريق سعيد بالتدريب على هذا الملعب.

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وتنطلق مباراة بيراميدز ونهضة بركان فى التاسعة مساء غد بتوقيت القاهرة، طبقا لتأكيدات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".