شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تعلن 5 آلاف مشارك بدورى خماسيات كرة القدم بالأحياء الشعبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت بمحافظة بورسعيد النسخة السادسة من دوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية" اللقاء القمي" في خماسيات كرة القدم، الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية برئاسة الدكتورة سونيا عبد الوهاب ، وفازت محافظة الاسكندريه بالمركز الأول ومحافظة القليوبيه بالمركز الثانى، فيما فازت الغربيه بالمركز الثالث والمنيا بالمركز الرابع.

شارك في فعاليات الدوري 20 محافظة علي مستوى الجمهورية"القاهرة، الغربية، الشرقية، المنوفية، القليوبية، بني سويف، البحيرة، السويس، كفرالشيخ، جنوب سيناء، دمياط، الإسكندرية، المنيا، الإسماعيلية، البحر الأحمر، أسوان، الأقصر، مطروح، قنا، الدقهلية"، باجمالي "5120"مشارك بنحو "256" مشارك من كل محافظة، ويستهدف المرحلة السنية بداية من سن 30 إلي 40 عام.

يشار إلى أن المدينة الشبابية بمحافظة بورسعيد استضافت الفعاليات خلال الفترة من 22 الي 24 أكتوبر الجاري.

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وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أن هذا الدوري يهدف لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضة، وحث المجتمع على ممارسة الرياضة، من خلال التأكيد على رؤية القيادة السياسة لجعل الرياضة اسلوب حياة لكل المصريين ، وأن الوزارة باتت تعمل بشكل مستمر في تفعيل وتنفيذ كافة الانشطة والبرامج في كل محافظات الجمهورية، لإستهداف جميع فئات وشرائح المجتمع.

وأختتم وزير الرياضة، بأنه في القريب العاجل سيتم عقد مؤتمر صحفي موسع الأسبوع المقبل للإعلان عن خطة التنمية الرياضية والخاصة بدوري الاحياء الشعبية النسخه السابعة والذي من المتوقع ان يختتم فعالياته في شهر رمضان المقبل.

أوضحت الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية أن دوري الأحياء الشعبية يهدف الي تشجيع المجتمع علي ممارسة الرياضة، والتركيز علي دمج المرحلة السنية من (30-40) لممارسة الرياضة ضمن فريق واحد، وإبراز دور الدولة في رعاية جميع المراحل العمرية رياضياً.