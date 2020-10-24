تعرف على موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

يلتقي فريق نادي بيراميدز مع نظيره نادي نهضة بركان المغربي في مباراة نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بملعب مولاي عبد الله في الرباط.

وتنطلق المباراة عند دقات الساعة الثامنة بتوقيت العاصمة المغربية الرباط، والتاسعة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش طبقا لتأكيدات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.

ووصل بيراميدز للمباراة النهائية مع أول مشاركة في تاريخية ببطولات قارة أفريقيا، في إنجاز فريد من نوعه.

الله في الرباط.وتنطلق المباراة عند دقات الساعة الثامنة بتوقيت العاصمة المغربية الرباط، والتاسعة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش طبقا لتأكيدات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.ووصل بيراميدز للمباراة النهائية مع أول مشاركة في تاريخية ببطولات قارة أفريقيا، في إنجاز فريد من نوعه.

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