الامارات | نجم الكرة البرازيلي داني ألفيس يعرض سيارته للبيع

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الكرة البرازيلي داني ألفيس يعرض سيارته للبيع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرض نجم برشلونة السابق، البرازيلي داني ألفيس، إحدى السيارات التي يمتلكها للبيع، إذ نشر النجم الدولي البرازيلي على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، صوراً تجمعه مع النسخة الخاصة التي يمتلكها من سيارة "ميني كوبر"، ويزعم بيعها لأسباب خيرية، والمساهمة بثمنها كتبرع إلى منظمة "جيراندو فالكويس" البرازيلية الغير حكومية، وتعد من المنظمات الاجتماعية التي تعمل في مساعدة الاحياء الفقيرة بالبرازيل، والتأهيل المهني للشباب والكبار على حد سواء.

وحدد "ألفيس" ثمناً للنسخة الحصرية من سيارة "ميني كوبر" والتي تحمل لمساته التصميمية، قدره 28 ألف يورو، مع التأكيد في تعليقاته على الصور، بأن يساعد ثمنها بطريقة ما في الإعمال الخيرية الهادفة إلى مساعدة الشباب البرازيلي.

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