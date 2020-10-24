شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الوداد .. شاهد كيف احتفل السولية بالصعود إلى نهائى أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل عمرو السولية لاعب النادى الأهلى بصعود الأحمر إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا بنشر صور له مع الفريق معلقا " الحمد لله " عبر صفحته الشخصية على إنستجرام ، فى ظل فوز الأهلى مساء الجمعة بلقاء إياب نصف نهائى أفريقيا بنتيجة 3 / 1 على الوداد المغربى .



الأهلي

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وجاء صعود الأهلي للمباراة النهائية بعدما سبق وفاز الأهلي فى لقاء الذهاب بالمغرب السبت الماضي بثنائية نظيفة ليؤكد المارد الأحمر أحقيته في الفوز في لقاء الذهاب ويرفض بطل مصر عودة "زمن المعجزات" عن طريق الوداد وأقترب الاهلي كثيراً من إستعادة الأميرة الافريقية بعدما فاز على بطل المغرب بخمسة أهداف في مباراتي الذهاب والعودة.

سجل ثلاثية الأهلي ، مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم فيما سجل للوداد باهر المرتجي ، وينتظر الأهلي الفائز من الزمالك والرجاء المغربي حيث يلتقي بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر في إياب نصف النهائي بعدما سبق وفاز الزمالك بهدف نظيف في المغرب.

اختارات جماهير النادى الأهلى اللاعب المالى اليو ديانج نسرا لمباراة الفريق الأحمر أمام الوداد المغر بى والذى حقق الفوز بنتيجة 3/1 والتأهيل إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر له يوم السادس من نوفمبر المقبل على استاد القاهرة الدولى.