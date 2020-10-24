تركى آل الشيخ يهنئ الأهلى بالتأهل لنهائي أفريقيا: إن شاء الله التاسعة فى الجزيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على تهنئة النادى الاهلى بالتأهل للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد بخماسية مقابل هدف وحيد بنتيجة المباراتين، وكتب آل الشيخ، عبر صفحته على تموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "مبروك للنادي الأهلي وجمهوره العظيم.. وإن شاء الله التاسعة فى الجزيرة" .
وحصد فريق الأهلى بطاقة التأهل لنهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الـ 13 فى تاريخه، بعد الفوز على الوداد المغربى بنتيجة 5 / 1 بمجموع مواجهتى ذهاب وإياب نصف النهائى، حيث فاز المارد الأحمر على الوداد فى لقاء الإياب الذى أقيم يوم السبت الماضى بالمغرب بنتيجة 2 / 0، ثم حقق الفوز فى لقاء الذهاب على ستاد القاهرة فى المباراة التى أقيمت مساء الجمعة بنتيجة 3 / 1.
ونجح الأهلي فى تحقيق الفوز لأول مرة في نصف النهائي ذهاب وايابا منذ 2005 أمام الزمالك عندما فاز عليه 2-0 و 2-1، وأقترب الاهلي كثيراً من إستعادة الأميرة الافريقية الغائبة منذ 7 سنوات.
وأحرز ثنائية الأهلى فى شباك الوداد بالمغرب كل من محمد مجدى قفشة، وعلى معلول، وسجل ثلاثية الأهلي فى الإياب، مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم، فيما سجل للوداد باهر المرتجي، وينتظر الأهلي الفائز من الزمالك والرجاء المغربي حيث يلتقي بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر في إياب نصف النهائي بعدما سبق وفاز الزمالك بهدف نظيف في المغرب.
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