شكرا لقرائتكم خبر عن كيف انعكست نتائج الزمالك الأخيرة على تصنيفه العالمي والأفريقي؟ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
انعكست نتائج نادي الزمالك الأخيرة على تصنيفه العالمى، إذ شهد قفزة هائلة بلغت 37 مركزًا دفعة واحدة، في الوقت الذي يحتل فيه مركزًا متقدمًا على المستوى القاري.
وكان تصنيف الزمالك وصل إلى 187 عالميًا في سبتمبر، حسب موقع Football Database قبل أن يقفز إلى 150 في آخر تحديث، عقب فوزه على الرجاء ذهابًا في المغرب بهدف نظيف.
وعلى المستوى الأفريقي، يحتل الزمالك المركز الرابع، خلف الأهلي المتصدر، والترجي التونسي، صاحب المركز الثاني، ثم مازيمبي الكونغولي، صاحب المركز الثالث.
ومحليًا، يأتي أبناء القلعة البيضاء في المركز الثاني خلف الأهلي، فيما يتفوقون على بيراميدز، صاحب المركز الثالث، والمصري الرابع وإنبي الخامس.
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