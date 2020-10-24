شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يحسم مصير جريزمان داخل قلعة «كامب نو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، إن نادي برشلونة لا يفكر في رحيل جريزمان، سواء في الشتاء، ولا حتى في الصيف المقبل، نظيرا لاعتماد المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة على خدماته داخل المستطيل الأخضر.

ويستهدف جريزمان التواجد في التشكيلة الأساسية للفريق الكتالوني بمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، غدًا السبت، على ملعب كامب نو.