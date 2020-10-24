شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يهنئ الملك بيليه بعيد ميلاده: لا يقارن بأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، مواطنه الأسطورة البرازيلية بيليه، بمناسبة عيد مولده. وكتب نيمار، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لا يوجد أحد يقارن بك، شكرا على كل ما قدمته لكرة القدم».

وأضاف لاعب برشلونة السابق: «يعيش الملك.. عيد ميلاد سعيد للملك».ويحتفل بيليه الفائز بكأس العالم ثلاث مرات، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده الثمانين.