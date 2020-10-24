تشكيل ليفربول المتوقع.. فابينيو مدافع وصلاح يقود الهجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويستضيف ليفربول نظيره شيفيلد يونايتد، مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة السادسة من بريميرليج.
وقرر كلوب الدفع بالبرازيلي فابينيو لاعب الفريق في مركز قلب الدفاع ليعوض غياب الهولندي فيرجيل فان دايك الذي يغيب بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
ويتكون تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة شيفيلد يونايتد من:
حراسة المرمى: أدريان.
خط الدفاع: أليكساندر أرنولد - جو جوميز - فابينيو - أندرو روبيرتسون.
خط الوسط: نابي كيتا - جوردان هندرسون - جورجينيو فينالدوم.
خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.
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