موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة.. الكلاسيكو

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة حول العالم مساء اليوم السبت كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الأخير "كامب نو" ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإسباني "الليجا ".
موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة
تنطلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة،
فيما تقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة في تمامالساعة الخامسة بتوقيت المملكة العربيةالسعودية،
في حين تكون مباراة ريال مدريد وبرشلونة في تمامالساعة السادسة بتوقيت أبو ظبي .
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة
تذاع مباراة ريال مدريد وبرشلونة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت المشفرة بتعليق الجزائري حفيظ دراجي .
ويدخل ريال مدريد المباراة تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق بحثً عن الفوز منأجل اسعاد جماهير البارسا في كل مكان بمختلف دول العالم والإعتلاء في جدول الدوري الإسباني .
في المقابل يرغب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة في تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط من غريمة التقليدي معلنًا عن نفسه في أول كلاسيكو يجمع بين الفريق تحت قيادته مستغلًا اللاعب على ارضة .
ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط بعدما خاض 5 مباريات حقق الفوز في ثلاثة وتعادل في واحدة وتلقى الهزيمة في مثلها .
بينما يحتل فريق برشلونة المركز العاشر برصيد 7 نقاط حقق الفوز في مبارياتان وتعادل في واحدة وتلقى الهزيمة في مثلها .
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