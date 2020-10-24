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الليلة.. صدام جديد في كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة

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ينتظر عشاق الساحرة المستديرة حول العالم مساء اليوم السبت كلاسيكو الأرض بين وبرشلونة في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الأخير "كامب نو" ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة "الليجا ".

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت المملكة العربية .

ويدخل ريال مدريد المباراة تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق بحثً عن الفوز من أجل اسعاد جماهير البارسا في كل مكان بمختلف دول العالم وللتقدم في جدول الدوري الإسباني .

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في المقابل يرغب  الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق في تحقيق الفوز وخطف الثلاث

نقاط من غريمة التقليدي معلنًا عن نفسه في أول كلاسيكو يجمع بين الفريق تحت قيادته مستغلًا اللاعب على ارضة .

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط بعدما خاض 5 مباريات حقق الفوز في ثلاثة وتعادل في واحدة وتلقى الهزيمة في مثلها .

بينما يحتل فريق برشلونة المركز العاشر برصيد 7 نقاط حقق الفوز في مبارياتان وتعادل في واحدة وتلقى الهزيمة في مثلها .

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