شكرا لقرائتكم خبر عن جورجينيو يعترف بالتفاوض مع آرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف جورجينيو، لاعب وسط تشيلسي، بدخوله في مفاوضات مع آرسنال للانتقال إلى صفوفه، خلال الميركاتو الأخير. وقال جورجينيو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «مترو» البريطانية، تعليقا على اهتمام آرسنال بضمه: «أعتقد أن كل لاعب منفتح على المفاوضات.. كانت هناك مفاوضات بالفعل، وفي النهاية تقرر أن أبقى هنا».

وأضاف: «الآن رأسي هنا، وسنقوم بعمل رائع مع تشيلسي.. ميركاتو تشيلسي كان كبيرًا، واللاعبون الذين وصلوا مؤخرا لديهم إمكانيات مميزة، ويمكنهم بالتأكيد مساعدة هذا النادي كثيرًا».