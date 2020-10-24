شكرا لقرائتكم خبر عن جورجينيو يعترف بالتفاوض مع آرسنال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف جورجينيو، لاعب وسط تشيلسي، بدخوله في مفاوضات مع آرسنال للانتقال إلى صفوفه، خلال الميركاتو الأخير. وقال جورجينيو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «مترو» البريطانية، تعليقا على اهتمام آرسنال بضمه: «أعتقد أن كل لاعب منفتح على المفاوضات.. كانت هناك مفاوضات بالفعل، وفي النهاية تقرر أن أبقى هنا».
وأضاف: «الآن رأسي هنا، وسنقوم بعمل رائع مع تشيلسي.. ميركاتو تشيلسي كان كبيرًا، واللاعبون الذين وصلوا مؤخرا لديهم إمكانيات مميزة، ويمكنهم بالتأكيد مساعدة هذا النادي كثيرًا».
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