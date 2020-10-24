شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد «كلاسيكو الأرض» بين برشلونة وريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي نادي برشلونة مع نادي ريال مدريد في الكلاسيكو الأول هذا الموسم في الدوري الإسباني، اليوم عند الساعة الرابعة عصر بتوقيت القاهرة، على ستاد كامب نو ملعب الفريق الكتالوني.

تعتبر مباراة كلاسيكو الأرض هي الأكثر متابعة من محبي كرة القدم في جميع أنحاء العالم، حتى ولو ولم يكونوا من مشجعي أحد الفريقين، ومع انطلاق صافرة حكم المباراة ينقسم متابعو الساحرة المستديرة إلى نصفين، أحدهما للريال والآخر للبلاوجرانا.

يعيش الفريقان فترة صعبة بالتأكيد، وبعد رحيل كريستيانو رونالدو من ريال مدريد افتقد الكلاسيكو لمواجهة مباشرة بين اللاعبين الأفضل في العالم رونالدو وميسي، لكن بالتأكيد لايزال هو اللقاء الأكثر انتظارًا في العالم.