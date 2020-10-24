شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يرفض تحديد موعد عودة فان دايك للملاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مدرب ليفربول يورجن كلوب، تحديد موعد لعودة مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك إلى الملاعب. وتعرض فان دايك لإصابة صعبة في الرباط الصليبي للركبة، خلال مباراة إيفرتون (2-2) بالجولة الماضية من الدوري. ومن المتوقع غياب فان دايك لفترة قد تمتد حتى نهاية الموسم، لكن ليفربول لم يعلن بعد المدة التي سيستغرقها اللاعب الهولندي للتعافي.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي افتراضي قبل مباراة الفريق المقبلة أمام شيفيلد يونايتد: «أتفهم أن الناس مهتمون بفيرجيل، إنه على ما يرام، تقديم برنامج زمني عنه كل يومي ليس أمرا منطقيا».