شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جاك بوتلاند حارس كريستال بالاس بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال روي هودسون، مدرب كريستال بالاس، إن حارس مرمى الفريق، جاك بوتلاند، أصيب بفيروس كورونا. ويغيب بوتلاند، الذي تعاقد معه كريستال بالاس في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الأخيرة من ستوك سيتي، عن مباراة فريقه أمام فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز. وأضاف هودسون للصحفيين «لم نراه منذ تعاقدنا معه، هو محتجز بغرفته في أحد فنادق لندن، ويعيش حياة مملة للغاية يمكنني تخيلها». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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